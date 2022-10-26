Новый премьер Италии Мелони заявила, что мир в Украине может быть достигнут только путем ее поддержки

Аргументы Недели → Политика 13+

26 октября 2022, 22:19 Источник: ТАСС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: Mauro Scrobogna/globallook.com

Мир в Украине не может быть достигнут капитуляцией. Единственный способ прийти к нему — поддержка Украины. Об этом заявила в среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в Сенате, где проходило голосование о доверии ее правительству.

«Единственное что необходимо, чтобы способствовать переговорам о завершении конфликта, - это равновесие. Вы же не хотите сказать, что мир достигается, когда сдаешься, мир может быть достигнут при поддержке Украины, которая позволит ей защищаться», - заявила Мелони.

С первых дней своего прихода к власти Джорджа Мелони говорила о том, что новое правительство продолжит поддержку Украины, включая военную. В начале ноября она планирует посетить с визитом Киев.