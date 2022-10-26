Столтенберг: успех Украины за столом переговоров зависит от ее силы на поле боя

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26 октября 2022, 17:45 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Nicolas Landemard/globallook.com

НАТО помогает Украине, так как отдает себе отчет в том, что сила ее переговорной позиции напрямую будет зависеть от успехов на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой румынского правительства Николае Чукэ.

«Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. В то же время мы знаем: то, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы на поле боя» - заявил Столтенберг.

Именно поэтому, по его словам, союзники по НАТО делают все, чтобы добиться наиболее приемлемого для Украины исхода.

Столтенберг не стал давать прогнозов относительно сроков завершения конфликта, однако отметил, что НАТО не может позволить, чтобы победу одержала Россия.

«Это [победа России] будет трагедией для украинцев, а также сделает нас более уязвимыми», - пояснил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Украине должны быть созданы все условия для прекращения боевых действий.