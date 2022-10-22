Шольц считает, что должны быть созданы все условия для прекращения боевых действий в Украине

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22 октября 2022, 19:38 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, Felix Horhager/dpagloballook.com

Власти Германии считают, что должны быть созданы все необходимые условия для окончания в Украине боевых действий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в субботу в Мюнхене на съезде баварского отделения СДПГ.

По словам Шольца, он видит задачу в том, чтобы сделать все для «возникновения условий» для прекращения огня. При этом канцлер подчеркнул, что Германия продолжит поддержку Украины, для того чтобы она «могла защищать свою территорию».

«Мы будем продолжать нашу поддержку Украины», - приводит слова Шольца dpa.

Ранее лидер ФРГ предостерег от необдуманных шагов, которые могли бы привести к прямому столкновению России и НАТО.