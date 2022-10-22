Канцлер Германии Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО

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22 октября 2022, 10:33

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Rainer Droese / globallookpress.com

Руководитель правительства ФРГ Олаф Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Соответствующее заявление политик сделал в ходе разговора с изданием Welt am Sonntag.

«Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти», — отметил Шольц.

По словам канцлера Германии, в ситуации, которая сложилась на данный момент, «недопустим любой неразумный шаг».

Как сообщалось ранее сегодня, Олаф Шольц указал, что до 30% немцев разных политических взглядов выступают против рестрикций, введенных в отношении Москвы, и поставок вооружений украинской стороне.