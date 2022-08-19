Центр общественных связей ФСБ сообщил утром в пятницу, 19 августа, что в Краснодаре был пойман с поличным агент Службы безопасности Украины, который сам предложил свои услуги киевскому режиму.
Согласно последней информации, агент СБУ действовал под псевдонимом Арчи. Он проводил сбор и последующую передачу информации официальному Киеву.
Подчеркивается, что гражданин Российской Федерации установил контакт с украинскими силовиками и за денежное вознаграждение незаконно получал и передавал за границу данные, которые могут быть использованы против безопасности РФ.