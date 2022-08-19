ФСБ в Краснодаре задержала с поличным агента СБУ, который сам предложил сотрудничество киевскому режиму

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19 августа 2022, 10:13 Источник: РИА "Новости"

сотрудник ФСБ, Russian FSB press service/Global Look Press

Центр общественных связей ФСБ сообщил утром в пятницу, 19 августа, что в Краснодаре был пойман с поличным агент Службы безопасности Украины, который сам предложил свои услуги киевскому режиму.

Согласно последней информации, агент СБУ действовал под псевдонимом Арчи. Он проводил сбор и последующую передачу информации официальному Киеву.

Подчеркивается, что гражданин Российской Федерации установил контакт с украинскими силовиками и за денежное вознаграждение незаконно получал и передавал за границу данные, которые могут быть использованы против безопасности РФ.