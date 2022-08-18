Глава МЧС Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков в четверг, 18 августа, вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров на территории региона. Об этом сообщили в министерстве.
Напомним, ранее сегодня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в течение ближайших 36-48 часов.
Метеоролог Александр Шувалов, комментируя происходящее, в свою очередь отметил, что повторение ситуации 2010 года "нам не грозит".