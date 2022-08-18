Синоптик Шувалов, говоря о пожарах в Рязанской области, заявил, что повторения ситуации 2010 года не будет

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18 августа 2022, 11:10

лесной пожар, https://unsplash.com/photos/-E6jqIGzgOY

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на территории Рязанской области и отметил, что повторение ситуации 2010 года "нам не грозит".

Александр Шувалов отметил, что двенадцать лет назад продолжительность засушливого периода достигала почти сорок дней. Сейчас дела обстоят иначе, несмотря на жару и сложность ситуации, которая, согласно прогнозам, сохранится до конца августа.

Метеоролог в разговоре с RT отметил, что в настоящий момент важнейшей задачей является предотвращение появления новых очагов возгорания в Рязанской области – для этого может потребоваться введение запрета на посещение лесов.