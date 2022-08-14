Кадыров посоветовал западным политикам: «Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут»

Политическим деятелям Запада следует научиться дружить с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, западным политикам нужно пересмотреть отношение к сотрудничеству с РФ, которая за последние двадцать с лишним лет превратилась в государство, «реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое».
Кадыров отметил, что «Россия умеет дружить», и при этом предостерег от попыток «откусить от страны».
«Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — посоветовал глава Чечни.
Ранее сегодня сообщалось, что Рамзан Кадыров проинформировал об отправке нового добровольческого контингента в зону специальной операции в Донбассе.