Кадыров посоветовал западным политикам: «Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут»

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14 августа 2022, 09:38

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Политическим деятелям Запада следует научиться дружить с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, западным политикам нужно пересмотреть отношение к сотрудничеству с РФ, которая за последние двадцать с лишним лет превратилась в государство, «реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое».

Кадыров отметил, что «Россия умеет дружить», и при этом предостерег от попыток «откусить от страны».

«Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — посоветовал глава Чечни.

Ранее сегодня сообщалось, что Рамзан Кадыров проинформировал об отправке нового добровольческого контингента в зону специальной операции в Донбассе.