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Кадыров сообщил об отправке из Чечни нового контингента добровольцев в зону спецоперации в Донбассе

, 08:29

Кадыров сообщил об отправке из Чечни нового контингента добровольцев в зону спецоперации в Донбассе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров проинформировал об отправке из республики нового контингента добровольцев в зону специальной операции в Донбассе. Соответствующая публикация появилась накануне вечером в Telegram-канале политического деятеля.

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — указал Кадыров.

Он отметил, что бойцы «имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач».

Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный дипломат Михаил Ульянов заявил, что киевской стороне следует прекратить атаковать Запорожскую атомную электростанцию и гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ для ее визита на данный объект.

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