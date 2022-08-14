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Дипломат Ульянов: Украина должна прекратить атаки на ЗАЭС и гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ для ее визита на станцию

, 07:23

Дипломат Ульянов: Украина должна прекратить атаки на ЗАЭС и гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ для ее визита на станцию
Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Украине следует прекратить атаковать Запорожскую атомную электростанцию и гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ для ее визита на объект. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил российский дипломат Михаил Ульянов.

«Украинская сторона должна прекратить атаки на Запорожскую АЭС и гарантировать безопасность участников миссии Международного агентства по атомной энергии для их визита на станцию, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Ульянова, визит представителей МАГАТЭ на ЗАЭС позволит организации указать на виновных в ударах по станции.

Как сообщалось ранее в воскресенье, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что власти Украины «бьются в агонии», пытаясь сорвать референдум в регионе посредством обстрелов.

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