Дипломат Ульянов: Украина должна прекратить атаки на ЗАЭС и гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ для ее визита на станцию

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14 августа 2022, 07:23

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Украине следует прекратить атаковать Запорожскую атомную электростанцию и гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ для ее визита на объект. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил российский дипломат Михаил Ульянов.

«Украинская сторона должна прекратить атаки на Запорожскую АЭС и гарантировать безопасность участников миссии Международного агентства по атомной энергии для их визита на станцию, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Ульянова, визит представителей МАГАТЭ на ЗАЭС позволит организации указать на виновных в ударах по станции.

Как сообщалось ранее в воскресенье, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что власти Украины «бьются в агонии», пытаясь сорвать референдум в регионе посредством обстрелов.