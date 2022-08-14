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Кирилл Стремоусов: власти Украины «бьются в агонии», пытаясь сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов

, 07:06 Источник: РИА Новости

Кирилл Стремоусов: власти Украины «бьются в агонии», пытаясь сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Власти Украины «бьются в агонии», пытаясь сорвать референдум на территории Херсонской области при помощи обстрелов. На это, как передает РИА Новости, указал заместитель руководителя региональной военной-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Киевские власти "бьются в агонии", пытаясь сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов и "терроризирования" местного населения, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Стремоусов подчеркнул, что «украинские нацисты больше никогда не ступят на нашу землю».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что посол Луганска в России Родион Мирошник заявил о настрое Пхеньяна на серьезные взаимоотношения с ЛНР.

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