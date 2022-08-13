Посол Мирошник заявил о настрое Северной Кореи на серьезные взаимоотношения с ЛНР

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13 августа 2022, 15:58

Посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Посол Луганска в Москве Родион Мирошник заявил о настрое Северной Кореи на серьезные взаимоотношения с ЛНР. По данному вопросу дипломатический представитель высказался, выступая в эфире телевизионного канала «Соловьев LIVE».

По словам Мирошника, КНДР «настроена на серьезные взаимоотношения, на конструктивные действия».

«То, что мы сейчас настроены на хорошее взаимодействие, на изучение возможностей друг друга и на поиск тех ниш, которые интересны и прагматичны друг для друга, — это абсолютный факт», — добавил посол.

В июле Пхеньян вслед за Сирией признал независимый статус республик Донбасса.

Как сообщалось ранее в субботу, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что украинские силы вновь обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС.