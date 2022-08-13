Представитель ВГА Рогов: войска Украины снова обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2022, 14:59

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Подконтрольные киевской стороне подразделения вновь обстреливают город Энергодар и расположенную на его территории Запорожскую атомную электростанцию. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские войска снова обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, заявил представитель администрации Запорожской области Рогов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, министр обороны Словакии Ярослав Надь указал на то, что страна передаст Украине свои самолеты МиГ-29.