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Представитель ВГА Рогов: войска Украины снова обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС

, 14:59

Представитель ВГА Рогов: войска Украины снова обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Подконтрольные киевской стороне подразделения вновь обстреливают город Энергодар и расположенную на его территории Запорожскую атомную электростанцию. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские войска снова обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, заявил представитель администрации Запорожской области Рогов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, министр обороны Словакии Ярослав Надь указал на то, что страна передаст Украине свои самолеты МиГ-29.

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