Министр обороны Ярослав Надь: Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2022, 14:26

Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Братислава передаст киевской стороне свои самолеты МиГ-29. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал руководитель словацкого министерства обороны Ярослав Надь.

«Словакия передаст Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь местному ТВ», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

По словам Надя, боевые машины будут сняты с вооружения армии Словакии к концу текущего месяца. Точное количество самолетов чиновник не назвал.

Как сообщалось ранее сегодня, Минобороны России заявило, что во время наступления союзных войск в районе города Артемовска в Донбассе были полностью ликвидированы две роты 72-й бригады украинской армии.