МО РФ: в ходе наступления союзных войск в районе Артемовска в Донбассе полностью уничтожены две роты 72-й бригады армии Украины

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13 августа 2022, 13:32

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Во время наступления союзных войск в районе города Артемовска, который находится на территории Донбасса, были полностью ликвидированы две роты 72-й бригады Вооруженных сил Украины. На это указало министерство обороны Российской Федерации.

«В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в субботу сообщалось, что авиация РФ ликвидировала до 170 военных в результате высокоточных ударов по пункту временной дислокации 10-й бригады украинской армии в Донбассе.