Во время наступления союзных войск в районе города Артемовска, который находится на территории Донбасса, были полностью ликвидированы две роты 72-й бригады Вооруженных сил Украины. На это указало министерство обороны Российской Федерации.
«В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.
Ранее в субботу сообщалось, что авиация РФ ликвидировала до 170 военных в результате высокоточных ударов по пункту временной дислокации 10-й бригады украинской армии в Донбассе.