ВКС России уничтожили до 170 военных Украины высокоточными ударами по пункту временной дислокации 10-й бригады ВСУ в Донбассе

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13 августа 2022, 13:21

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали до 170 военных в результате высокоточных ударов по пункту временной дислокации 10-й бригады Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170-ти националистов и 12 единиц военной техники», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, МО заявило, что в ходе наступления союзных подразделений был полностью освобожден поселок Пески.