ВКС России уничтожили до 170 военных Украины высокоточными ударами по пункту временной дислокации 10-й бригады ВСУ в Донбассе

Российские ВКС ликвидировали до 170 военных в результате высокоточных ударов по пункту временной дислокации 10-й бригады Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.
«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170-ти националистов и 12 единиц военной техники», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.
Как сообщалось ранее сегодня, МО заявило, что в ходе наступления союзных подразделений был полностью освобожден поселок Пески.