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Минобороны России: в результате наступления союзных войск полностью освобожден поселок Пески в Донбассе

, 13:07

Минобороны России: в результате наступления союзных войск полностью освобожден поселок Пески в Донбассе
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В результате наступления союзных войск полностью освобожден расположенный на территории Донбасса поселок Пески. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило российское министерство обороны.

«Минобороны РФ сообщает, что в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в ДНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц высказался против посредничества Берлина в ситуации, которая сложилась вокруг Украины. По словам Мерца, ФРГ вместе с Европой находится на стороне Киева.

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