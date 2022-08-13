Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц выступил против посредничества Германии в ситуации вокруг Украины

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц выступил против посредничества ФРГ в ситуации, которая сложилась вокруг Украины. Об этом информирует ТАСС.
«Председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридрих Мерц выступил против посредничества Берлина в ситуации вокруг Украины», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского агентства.
По словам политика, ФРГ вместе с Европой находится на украинской стороне, поэтому не является нейтральной.
Также Мерц обвинил немецкие власти в том, что они слишком медлили в вопросе поставок тяжелых вооружений Киеву.
Как сообщалось ранее сегодня, представитель дипломатического ведомства РФ Александр Дарчиев отметил, что накачка Украины более дальнобойным западным оружием расширит географические задачи специальной операции Москвы.