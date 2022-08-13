Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц выступил против посредничества Германии в ситуации вокруг Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

13 августа 2022, 12:57

Немецкий политик Фридрих Мерц, Michael Kappeler / globallookpress.com

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц выступил против посредничества ФРГ в ситуации, которая сложилась вокруг Украины. Об этом информирует ТАСС.

«Председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридрих Мерц выступил против посредничества Берлина в ситуации вокруг Украины», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского агентства.

По словам политика, ФРГ вместе с Европой находится на украинской стороне, поэтому не является нейтральной.

Также Мерц обвинил немецкие власти в том, что они слишком медлили в вопросе поставок тяжелых вооружений Киеву.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель дипломатического ведомства РФ Александр Дарчиев отметил, что накачка Украины более дальнобойным западным оружием расширит географические задачи специальной операции Москвы.