Представитель МИД РФ Дарчиев: накачка Украины более дальнобойным западным оружием расширит географические задачи спецоперации

Аргументы Недели → Политика 13+

13 августа 2022, 12:37 Источник: ТАСС

Стрельбы из американской РЗСО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Накачка Украины более дальнобойным западным оружием расширит географические задачи специальной операции, которую в настоящий момент проводит Москва. На это, как передает ТАСС, указал Александр Дарчиев, глава департамента Северной Америки министерства иностранных дел РФ.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — процитирован представитель МИД в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

По словам отечественного дипломата, Москва не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, которые представляют прямую угрозу для России, республик Донбасса и освобожденных районов.

Как сообщалось ранее в субботу, Дарчиев заявил, что миллиардные вливания Запада в военную помощь киевской стороне не оказывают существенного влияния на ход спецоперации.