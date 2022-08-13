Дипломат Дарчиев: миллиардные вливания Запада в военную помощь Украине не оказывают существенного влияния на ход спецоперации РФ

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13 августа 2022, 11:44 Источник: ТАСС

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Миллиардные вливания Запада в военную помощь киевской стороне не оказывают существенного влияния на ход специальной операции Москвы на Украине. Соответствующее заявление сделал руководитель департамента Северной Америки российского МИД Александр Дарчиев, ставший собеседником ТАСС.

«Миллиардные вливания в военную помощь Украине существенного влияния на ход нашей спецоперации не оказывают. Ее цели и задачи будут реализованы», — процитирован отечественный дипломат в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The Wall Street Journal указало на то, что Киеву не хватает денег на зарплаты своим военнослужащим.