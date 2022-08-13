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13 августа 2022, 11:23

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киевской стороне не хватает финансовых средств для выплаты зарплат украинским военнослужащим. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указало американское издание The Wall Street Journal.

«Украине не хватает денег на зарплаты военным. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу Минфина Марченко», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

WSJ отмечает, что налоговые поступления покрывают всего 40% государственных расходов бывшей советской республики.

Как сообщалось ранее в субботу, представитель российского дипломатического ведомства Александр Дарчиев заявил, что Соединенные Штаты все больше становятся непосредственной стороной конфликта на украинской территории.