Представитель МИД России Дарчиев: США все больше становятся непосредственной стороной конфликта на Украине

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13 августа 2022, 10:29 Источник: ТАСС

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Соединенные Штаты все больше становятся непосредственной стороной конфликта на украинской территории. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, озвучил Александр Дарчиев, глава департамента Северной Америки российского министерства иностранных дел.

«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы», — заявил Дарчиев.

По словам представителя МИД, помимо масштабной помощи Украине, а также моральной поддержки режима президента Владимира Зеленского, США все больше становятся непосредственной стороной конфликта в бывшей советской республике.

Как сообщалось ранее в субботу, Александр Дарчиев отметил, что Вашингтону во избежание фиаско следует заставить Зеленского вернуться за стол переговоров с Москвой.