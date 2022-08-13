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13 августа 2022, 09:22 Источник: Telegram-канал ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Соединенные Штаты во избежание фиаско должны заставить украинского президента Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Москвой. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал отечественный дипломат Александр Дарчиев.

«Вашингтон во избежание поражения должен заставить Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для США, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, Дарчиев отметил, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия американской стороны против российских дипломатических работников.