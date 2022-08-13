Представитель МИД РФ Дарчиев: Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия США против российских дипломатов

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13 августа 2022, 08:33 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Соединенных Штатов против российских дипломатов. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указал Александр Дарчиев, представитель министерства иностранных дел РФ.

«Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов, заявил в интервью нашему агентству директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, Дарчиев отметил, что Москва предупредила американскую сторону о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений.