Представитель МИД России Дарчиев: Москва предупредила США о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипотношений

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13 августа 2022, 07:22

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Москва предупредила Соединенные Штаты о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений. На это, как передает ТАСС, указал Александр Дарчиев, представитель министерства иностранных дел РФ.

«Россия предупредила США о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипотношений, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, в Белом доме отметили, что Вашингтон не признает присоединения Донбасса к России в случае проведения референдума.