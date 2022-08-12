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Аргументы Недели Политика 13+

Представитель Белого дома заявил, что США не признают присоединения Донбасса к РФ в случае проведения референдума

, 19:39 Источник: РИА "Новости"

Представитель Белого дома заявил, что США не признают присоединения Донбасса к РФ в случае проведения референдума
Белый дом, https://unsplash.com/photos/BbpEbkAy818

Высокопоставленный представитель правительства США заявил, что в Вашингтоне не признают присоединения Донбасса к РФ, отвергают результаты возможного референдума и намерены дать "быстрый и жесткий" ответ.

Чиновник сообщил журналистам, что власти США не позволят возможным референдумам пройти "бесспорно" и не признают присоединения "территорий Украины" к Российской Федерации. По его словам, это противоречило бы уставам Организации Объединенных Наций.

Представитель американского правительства уточнил, что если референдумы пройдут, США ответят "быстро и жестко" введением новых антироссийских санкций.

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