Представитель ВГА Рогов: власти Запорожской области назовут дату референдума о вхождении в РФ, когда обеспечат его безопасность

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11 августа 2022, 10:54 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг России, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Власти Запорожской области назовут дату референдума о вхождении в состав Российской Федерации, когда обеспечат его безопасность. На это, как информирует РИА Новости, указал Владимир Рогов, представитель региональной военной-гражданской администрации.

«Власти Запорожской области назовут дату референдума, когда обеспечат его безопасность, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Рогов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные подразделения добились существенных успехов в городе Соледаре и находятся недалеко от центра населенного пункта.