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11 августа 2022, 10:38

Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные войска добились существенных успехов в расположенном на территории Донбасса городе Соледаре и в настоящий момент находятся недалеко от центральной части данного населенного пункта. На это, как передает ТАСС, указал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Союзные силы добились существенных успехов в Соледаре и находятся недалеко от центра города — Марочко», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в военно-гражданской администрации Запорожской области заявили о том, что киевская сторона готовит масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции.