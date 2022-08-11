Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Офицер ЛНР Марочко: союзные войска добились существенных успехов в Соледаре и находятся недалеко от центра города

, 10:38

Офицер ЛНР Марочко: союзные войска добились существенных успехов в Соледаре и находятся недалеко от центра города
Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные войска добились существенных успехов в расположенном на территории Донбасса городе Соледаре и в настоящий момент находятся недалеко от центральной части данного населенного пункта. На это, как передает ТАСС, указал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Союзные силы добились существенных успехов в Соледаре и находятся недалеко от центра города — Марочко», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в военно-гражданской администрации Запорожской области заявили о том, что киевская сторона готовит масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram