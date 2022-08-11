ВГА Запорожской области: Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС

Аргументы Недели → В мире 13+

11 августа 2022, 09:56

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov / globallookpress.com

Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции, расположенной на территории города Энергодара. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в региональной военно-гражданской администрации.

«Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, заявили власти региона», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

В процитированном материале отмечается, что российские системы противовоздушной обороны отразили ночью и утром все попытки атак киевских военных на Энергодар.

Ранее сегодня сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин высказал мнение, согласно которому ударом по СИЗО в Еленовке Киев пытался скрыть преступления украинского президента Владимира Зеленского.