Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции, расположенной на территории города Энергодара. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в региональной военно-гражданской администрации.
«Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, заявили власти региона», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.
В процитированном материале отмечается, что российские системы противовоздушной обороны отразили ночью и утром все попытки атак киевских военных на Энергодар.
Ранее сегодня сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин высказал мнение, согласно которому ударом по СИЗО в Еленовке Киев пытался скрыть преступления украинского президента Владимира Зеленского.