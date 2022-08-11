Пушилин: ударом по СИЗО в Еленовке Киев пытался скрыть преступления президента Украины Зеленского

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11 августа 2022, 09:18

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Ударом по СИЗО в Еленовке, нанесенным в конце прошлого месяца, Киев пытался скрыть преступления президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что удар Киева по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, был попыткой скрыть преступления официальных властей, в том числе президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, согласно которому европейцы должны быть готовы к тому, чтобы «заплатить цену» за поддержку Украины.