Боррель: европейцы должны быть готовы к тому, чтобы «заплатить цену» за поддержку Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

11 августа 2022, 08:53

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Juan Manuel Serrano Arce / globallookpress.com

Жители Европы должны быть готовы к тому, чтобы «заплатить цену» за поддержку Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Также Боррель, ставший собеседником испанского издания El País, отметил, что ситуация, которая сложилась вокруг Украины, «напрямую затрагивает» Европу.

Как сообщалось ранее в четверг, представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов указал на то, что западная сторона выдает перемещение военной техники в районе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре за минирование данного объекта.