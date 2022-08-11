Представитель Запорожской ВГА Рогов: Запад выдает перемещение военной техники в районе Запорожской АЭС за минирование объекта

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11 августа 2022, 08:21 Источник: Telegram-канал ТАСС

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Западная сторона выдает перемещение военной техники в районе Запорожской атомной электростанции, расположенной на территории города Энергодара, за минирование данного объекта. На это, как передает ТАСС, указал представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

«Запад распространяет недостоверную информацию, выдавая перемещение военной техники в районе Запорожской АЭС за минирование объекта, заявил нам член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Денис Пушилин отметил, что дата референдума о вхождении ДНР в состав России будет озвучена после полного освобождения территории республики от подконтрольных Киеву сил.