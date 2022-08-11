Пушилин: дата референдума о присоединении ДНР к России будет озвучена после полного освобождения республики от войск Украины

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11 августа 2022, 07:05

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Дата референдума о вхождении ДНР в состав Российской Федерации будет озвучена после полного освобождения территории республики от войск Украины. На это, как передает РИА Новости, указал руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Дату референдума о присоединении ДНР к России озвучат после полного освобождения республики, заявил Пушилин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава украинской госкомпании «Энергоатом» Петр Котин допустил атаку Киева на линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к российской энергосети.