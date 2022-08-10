Глава украинского «Энергоатома» Котин допустил атаку Киева на ЛЭП на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосети России

Аргументы Недели → В мире 13+

10 августа 2022, 15:49

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Руководитель украинской государственной компании «Энергоатом» Петр Котин допустил атаку Киева на линии электропередачи на Запорожской атомной электростанции в случае ее подключения к энергосети России. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава "Энергоатома" (оператора украинских АЭС) Котин не исключил, что украинские войска могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к российской энергосистеме», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что министры иностранных дел «Большой семерки» призвали Москву «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС под контроль киевской стороны.