Главы МИД G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС под контроль Украины

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10 августа 2022, 13:51

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov / globallookpress.com

Министры иностранных дел государств, входящих в G7, призвали Российскую Федерацию «незамедлительно передать» Запорожскую атомную электростанцию, расположенную на территории города Соледара, под контроль Киева. Об этом информирует ТАСС.

«Главы МИД стран группы Семи призвали Россию "незамедлительно передать" под контроль Украины Запорожскую АЭС», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова назвала безответственным решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.