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Захарова назвала безответственным решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

, 10:14

Захарова назвала безответственным решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала безответственным решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС было безответственным и дало зеленый свет Киеву начать обстрелы по объекту, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в среду сообщалось, что российское внешнеполитическое ведомство сочло абсурдными заявлениями призывы украинской стороны создать бесполетную зону над Запорожской АЭС.

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