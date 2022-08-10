Захарова назвала безответственным решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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10 августа 2022, 10:14

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала безответственным решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС было безответственным и дало зеленый свет Киеву начать обстрелы по объекту, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в среду сообщалось, что российское внешнеполитическое ведомство сочло абсурдными заявлениями призывы украинской стороны создать бесполетную зону над Запорожской АЭС.