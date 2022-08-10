МИД России назвал абсурдными заявлениями призывы Киева создать бесполетную зону над Запорожской АЭС

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10 августа 2022, 08:47

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Российское министерство иностранных дел назвало абсурдными заявлениями призывы киевской стороны создать бесполетную зону над Запорожской атомной электростанцией, которая расположена на территории города Энергодара. Об этом информирует РИА Новости.

«МИД РФ о призывах Киева по бесполетной зоне над ЗАЭС: вместо абсурдных заявлений Зеленского следовало бы все же организовать инспекцию МАГАТЭ», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, внешнеполитическое ведомство России указало на то, что в ситуации вокруг ударов украинских войск по Запорожской АЭС мир ходит по краю.