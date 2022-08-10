Российский МИД: в ситуации вокруг ударов войск Украины по Запорожской АЭС мир ходит по краю

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10 августа 2022, 08:36

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

В ситуации вокруг ударов войск Украины по Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, мир ходит по краю. На это, как передает РИА Новости, указало министерство иностранных дел Российской Федерации.

«В ситуации вокруг ударов Киева по Запорожской АЭС мир ходит по краю, секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ, действовал безответственно — МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил о наличии планов по эвакуации жителей данного населенного пункта в случае ЧП на станции.