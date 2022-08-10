Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Российский МИД: в ситуации вокруг ударов войск Украины по Запорожской АЭС мир ходит по краю

, 08:36

Российский МИД: в ситуации вокруг ударов войск Украины по Запорожской АЭС мир ходит по краю
Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

В ситуации вокруг ударов войск Украины по Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, мир ходит по краю. На это, как передает РИА Новости, указало министерство иностранных дел Российской Федерации.

«В ситуации вокруг ударов Киева по Запорожской АЭС мир ходит по краю, секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ, действовал безответственно — МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил о наличии планов по эвакуации жителей данного населенного пункта в случае ЧП на станции.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Общество