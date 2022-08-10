Глава ВГА Энергодара Волга заявил о наличии планов по эвакуации жителей города в случае ЧП на Запорожской АЭС

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10 августа 2022, 07:18

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov / globallookpress.com

Руководитель ВГА Энергодара Александр Волга заявил о наличии планов по эвакуации жителей населенного пункта в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции. Об этом информирует ТАСС.

«Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО "Ураган" жилые районы города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, рассказал глава военно-гражданской администрации города Александр Волга», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

По словам Волги, планы по эвакуации населения Энергодара в случае ЧП на станции существуют, они уточняются в зависимости от ситуации.

Как сообщалось ранее в среду, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что РФ решительно отвергает обвинения американского Госдепартамента в минировании территории Украины.