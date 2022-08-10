Российская Федерация решительно отвергает обвинения американского Государственного департамента в минировании украинской территории. На это, как передает ТАСС, указал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Россия решительно отвергает обвинения Госдепартамента США в минировании территории Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Также Антонов отметил, что международное сообщество должно увидеть преступления властей в Киеве, которых необходимо призвать к ответственности за злодеяния против своего народа.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский интернет-ресурс «Гуаньча» высказал точку зрения, согласно которой президент Владимир Зеленский решил «распродать Украину» с целью личного обогащения.