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10 августа 2022, 07:01

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация решительно отвергает обвинения американского Государственного департамента в минировании украинской территории. На это, как передает ТАСС, указал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Россия решительно отвергает обвинения Госдепартамента США в минировании территории Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также Антонов отметил, что международное сообщество должно увидеть преступления властей в Киеве, которых необходимо призвать к ответственности за злодеяния против своего народа.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский интернет-ресурс «Гуаньча» высказал точку зрения, согласно которой президент Владимир Зеленский решил «распродать Украину» с целью личного обогащения.