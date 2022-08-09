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9 августа 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Kay Nietfeld/globallook.com

Китайский портал Гуаньча выпустил материал, в котором говорится, что ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу, а вся прибыль достанется Владимиру Зеленскому и его команде.

В статье подчеркивается, что если президент Украины "хочет найти покупателя", то ему остается лишь отправиться на Запад и искать, кому можно продать "остатки украинского величия". Автор выразил надежду на то, что Владимиру Зеленскому удастся сделать это до того момента, как страна рухнет.

В тексте отмечается, что передача государственного имущества в частные руки в ходе действующего конфликта выглядит нецелесообразной, однако, если расценивать это действие как попытку главы Украины заработать себе на "безбедную пенсию", то все сразу становится понятно.

Напомним, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в соответствии с принятым Верховной радой законом массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября 2022 года. Фактически вышеуказанный документ позволяет продавать крупные промышленные предприятия, а на фоне падения валютного курса это практически становится "распродажей страны".