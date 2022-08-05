Власти Украины планируют распродать 420 предприятий

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5 августа 2022, 11:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Как стало известно, в Украине уже с сентября может стартовать массовая приватизация. Об этом в прошедший четверг на селекторном совещании объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поручил сделать всё необходимое для проведения её на местах. Как отметил политик, такую задачу поставил не кто иной, как президент Владимир Зеленский. В утверждённый перечень вошло около 420 предприятий. Среди них первыми наметили выставить на аукцион – госэлеваторы и хлебокомбинаты.

Но всё же такие объекты, как хлебокомбинаты, на сегодня являются самыми востребованными. Местные журналисты уже пребывают в недоумении по поводу этих планов. Всем приватизационным процедурам также придали закрытый характер. Одни эксперты связывают это с нынешними военными действиями, другие предупреждают о неизбежности всяческих злоупотреблений. Как они определили, в текущих обстоятельствах верховной украинской власти придётся выступать в качестве ликвидационной комиссии, призванной помочь распродать ещё актуальные государственные активы.