Канцлер ФРГ Шольц заявил, что с удовольствием созванивается с Меркель

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с удовольствием созванивается с бывшей главой правительства ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-конференцию в Берлине.
«Мне нравится разговаривать с ней по телефону, однако мне также нравится быть канцлером», - поделился он.
Напомним, Меркель была в должности с ноября 2005 года по декабрь 2021 года. При ее участии были заключены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерриш потребовал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС.
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