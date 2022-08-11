Канцлер ФРГ Шольц заявил, что с удовольствием созванивается с Меркель

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11 августа 2022, 15:02

Олаф Шольц, Andreas Gora/ globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с удовольствием созванивается с бывшей главой правительства ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-конференцию в Берлине.



«Мне нравится разговаривать с ней по телефону, однако мне также нравится быть канцлером», - поделился он.



Напомним, Меркель была в должности с ноября 2005 года по декабрь 2021 года. При ее участии были заключены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.



Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерриш потребовал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС.