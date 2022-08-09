Пелоси призвала не позволить Китаю изолировать Тайвань

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси днем во вторник, 9 августа, выразила мнение, что нельзя предоставить китайским властям возможность изолировать Тайвань.
Ранее сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У назвал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй "предлогом" для проведения китайской стороной широкомасштабных военных учений у острова.
Напомним, несколько дней назад Пелоси совершила двадцатичасовой визит на Тайвань, который вызвал большой резонанс.