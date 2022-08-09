Пелоси призвала не позволить Китаю изолировать Тайвань

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9 августа 2022, 15:31 Источник: РИА "Новости"

Нэнси Пелоси, Michael Brochstein/ globallookpress.com

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси днем во вторник, 9 августа, выразила мнение, что нельзя предоставить китайским властям возможность изолировать Тайвань.

Ранее сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У назвал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй "предлогом" для проведения китайской стороной широкомасштабных военных учений у острова.

Напомним, несколько дней назад Пелоси совершила двадцатичасовой визит на Тайвань, который вызвал большой резонанс.