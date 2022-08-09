Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Пелоси призвала не позволить Китаю изолировать Тайвань

, 15:31 Источник: РИА "Новости"

Пелоси призвала не позволить Китаю изолировать Тайвань
Нэнси Пелоси, Michael Brochstein/ globallookpress.com

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси днем во вторник, 9 августа, выразила мнение, что нельзя предоставить китайским властям возможность изолировать Тайвань.

Ранее сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У назвал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй "предлогом" для проведения китайской стороной широкомасштабных военных учений у острова.

Напомним, несколько дней назад Пелоси совершила двадцатичасовой визит на Тайвань, который вызвал большой резонанс.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Происшествия

Общество

Общество

Происшествия