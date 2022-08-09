Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У назвал визит Пелоси предлогом для военных учений Китая

Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У назвал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй «предлогом» для проведения Пекином широкомасштабных военных учений у острова. Об этом сообщает ТАСС.
У также отметил, что действия Китая направлены на «изменение статус-кво» на Тайване.
По словам У, провокация в виде военных учений, которая пагубно влияет на мир и безопасность в регионе, не сможет «вызвать паники» у США.
Ранее сообщалось, что КНР усиливает борьбу с протестными настроениями внутри государства после визита Пелоси на Тайвань.
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