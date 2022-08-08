После визита на Тайвань Нэнси Пелоси, Китай усиливает борьбу с недовольными внутри государства

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8 августа 2022, 14:12 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань сподобил руководство Китая пойти на усиление борьбы со всеми недовольными правительством внутри государства. Полномочия органов безопасности расширяются.



Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что США и их союзники будут использовать экономические, социальные проблемы, сложности в межнациональных отношениях, с которыми сталкивается страна, для ее ослабления. В новом учебнике для кадров говорится, что если национальную безопасность не удастся обеспечить, то государство развалится, как мешок с песком.



По утверждению американского дипломата Дэниэла Рассела, ещё в 2011 году китайский лидер Си Цзиньпин, в ходе визита в КНР вице-премьера Джо Байдена, говорил об опасности «цветных революций». New York Times сообщает, что в одной из школ Китая учителя призывали детей докладывать о «подозрительных элементах» по телефону Министерства госбезопасности. Ещё недавно из-за COVID-19 жители Шанхая были подвергнуты локдауну в течение нескольких недель. Свое возмущение они выразили стуком кастрюлями и сковородками по подоконникам. Власти предупреждали недовольных по микрофонам о том, что протесты раздувают теневые «иностранные силы».



После прихода к власти Си Цзиньпин объявил о создании Комиссии по национальной безопасности в рамках ЦК КПК. При этом она не стала аналогом Совета по национальной безопасности США, который занимается внешней политикой. Лидер КНР заявил, что к проблеме стоит относиться целостно. Возглавляет Комиссию сам Си Цзиньпин.



«После визита Пелоси китайские органы безопасности занялись лицами, симпатизирующими независимости Тайваня. А таковые есть главным образом среди тайваньской диаспоры, которая на материке насчитывает сотни тысяч человек, проживающих более или менее постоянно. А если учесть тех, кто приезжает на несколько месяцев в году, то их будет до 2 млн человек. Возможно, их начали чистить», - предположил старший научный сотрудник Высшей школы экономики Василий Кашин.



Он отметил, что китайские правоохранители имеют опыт взаимодействия со своими российскими коллегами.



«Но, конечно, Россия еще не достигла такого уровня контроля власти над обществом, как Китай», - заключил эксперт.



