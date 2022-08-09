Вице-спикер Госдумы Яровая заявила, что Зеленский своими призывами тестирует мир на прочность человеческой морали

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9 августа 2022, 15:10 Источник: сайт Ирины Яровой

вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая днем во вторник, 9 августа, заявила, что Владимир Зеленский и его "преступная группировка" тестируют мир на прочность человеческой морали.

Ирина Яровая, комментируя последние заявления и обращения Владимира Зеленского к странам Запада, в частности, с требованием запретить россиянам въезд в Евросоюз, отметила, что "дурь" президента Украины уже не удивляет – с политиком все "диагностически понятно".

По словам вице-спикера Госдумы, вопрос лишь в том, когда признают его неадекватность те, к кому он обращается. Яровая также назвала чередой ужасающих преступлений национализм, прославление фашистских преступников, испытания биоагентов на украинцах, разработку биологического оружия, убийство мирных граждан, русофобию, геноцид, пытки и издевательства над пленными, а также атаки на АЭС.