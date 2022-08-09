Зеленский призвал Запад запретить въезд всем россиянам, чтобы они «жили в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию»

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9 августа 2022, 10:07 Источник: Коммерсантъ

В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления военно-гражданской администрации Запорожской области о планах провести референдумы призывом у западным государствам запретить въезд всем россиянам.

Зеленский пояснил, что страны Запада должны объявить о запрете въезда к ним для всех туристов из России и отправить обратно в РФ тех россиян, кто уже выехал за границу, "чтобы остановить аннексию Россией территории Украины".

Он полагает, что это "самые важные санкции". Как заявил Зеленский изданию The Washington Post, россияне "должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию".

"Какими бы россияне ни были… , отправьте их в Россию", - призвал глава киевского режима. По его словам, россияне тогда поймут и скажут, что к ним это не относится, так как все население не может нести ответственность".

Он считает: "Может. Население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него".

Зеленский назвал "слабыми" введенные антироссийские санкции по сравнению с закрытием границ и введением полного эмбарго на закупки российских энергоресурсов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя предложение Зеленского "призвать к ответственности все население России", указал на то, что ранее такие идеи пытался претворить в жизнь фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Сергей Аксёнов пообещал оказать поддержку Запорожской области в организации референдума по опыту Крыма.