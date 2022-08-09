Медведев о предложении Зеленского «призвать к ответственности все население России»: ранее такие идеи пытался реализовать Гитлер

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9 августа 2022, 09:41

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя предложение украинского лидера Владимира Зеленского «призвать к ответственности все население России», указал на то, что ранее такие идеи пытался претворить в жизнь фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что Зеленский призвал западные государства закрыть въезд для всех россиян. Глава Украины заявил о необходимости «призвать к ответственности» всех граждан РФ.

«Главный украинский клоун предложил “призвать к ответственности все население России”. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер», — говорится в публикации Дмитрия Медведева.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный парламентарий Олег Морозов высказал предположение о том, что через год в состав РФ попросится Киев.