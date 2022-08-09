Депутат Госдумы Олег Морозов предположил, что через год в состав России попросится Киев

Аргументы Недели → Политика 13+

9 августа 2022, 07:50 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Депутат нижней палаты российского парламента Олег Морозов высказал предположение, согласно которому через год в состав страны попросится столица Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Депутат Морозов (ЕР) считает, что желающих присоединиться к России будет много, и в беседе с РИА Новости предположил, что через год в состав нашей страны попросится и Киев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что боевики украинского президента Владимира Зеленского подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС.